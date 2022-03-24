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В Киеве увеличили интервал движения поездов метро

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Киев, Четверг 24 марта 2022 09:28
В Киеве увеличили интервал движения поездов метро Фото: В Киеве увеличили интервал движения поездов метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве увеличили интервал движения поездов метрополитена. Теперь поезда будут ездить раз в один час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Движение по красной линии организовано от станции "Шулявская" до станции "Университет".

В то же время поезда на синей линии перевозят пассажиров от станции "Героев Днепра" в "Теремки", без остановки на станциях "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого".

Зеленая ветка работает от станции "Сырец" до "Выдубичей", без остановки на станциях "Золотые ворота", "Дворец спорта" и "Кловская". Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".

"Ориентировочный интервал движения поездов - один час. График работы может оперативно изменяться по необходимости", - говорится в сообщении.

Метрополитен с 8:00 до 19:00 работает для перевозки пассажиров. При этом подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

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