В Киеве увеличили интервал движения поездов метро
В Киеве увеличили интервал движения поездов метрополитена. Теперь поезда будут ездить раз в один час.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.
Движение по красной линии организовано от станции "Шулявская" до станции "Университет".
В то же время поезда на синей линии перевозят пассажиров от станции "Героев Днепра" в "Теремки", без остановки на станциях "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого".
Зеленая ветка работает от станции "Сырец" до "Выдубичей", без остановки на станциях "Золотые ворота", "Дворец спорта" и "Кловская". Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".
"Ориентировочный интервал движения поездов - один час. График работы может оперативно изменяться по необходимости", - говорится в сообщении.
Метрополитен с 8:00 до 19:00 работает для перевозки пассажиров. При этом подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.
Напомним, война России против Украины длиться уже месяц. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.