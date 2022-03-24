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У Києві збільшили інтервал руху поїздів метро

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Київ, Четвер 24 березня 2022 09:28
У Києві збільшили інтервал руху поїздів метро Фото: у Києві збільшили інтервал руху поїздів метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві збільшили інтервал руху поїздів метрополітену. Тепер поїзди їздитимуть раз на одну годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

Рух по червоній лінії організовано від станції "Шулявська" до станції "Університет".

Водночас потяги на синій лінії перевозять пасажирів від станції "Героїв Дніпра" до "Теремки", без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

Зелена гілка працює від станції "Сирець" до "Видубичів", без зупинки на станціях" Золоті ворота","Палац спорту" та "Кловська". Також працює дільниця "Славутич" - "Червоний хутір".

"Орієнтовний інтервал руху поїздів - одна година. Графік роботи може оперативно змінюватися за потребою", - йдеться в повідомленні.

Метрополітен з 8:00 до 19:00 працює для перевезення пасажирів. При цьому підземні станції метро цілодобово працюють як укриття.

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