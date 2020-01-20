ru
ua

В Киеве резко выросла заболеваемость гриппом

Новости » Общество   

За прошлую неделю в Киеве на грипп заболели более 9 тысяч человек

В Киеве за третью неделю 2020 года увеличилась заболеваемость на грипп и ОРВИ на 35,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, всего за третью неделю 2020 года были зарегистрированы 9176 больных гриппом и ОРВИ.

"В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 59,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 311", - заявил Поворозник.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась на 35,2% - 5349 детей (рост на 31,2%), взрослых - 3827 человека (рост на 41,3%). За этот период были госпитализированы 141 человек, 115 из которых дети.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 50734 человека", - сообщил Поворозник.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с начала эпидемического сезона в Украине от гриппа умерли пять человек. Среди пострадавших - две женщины и трое мужчин. Трое умерших зарегистрировано в Житомирской области, по одному в Тернопольской и Запорожской области.

Также сообщалось, что с начала нынешнего эпидемического сезона прививки от гриппа и ОРВИ сделали больше людей, чем за весь прошлый эпидемический сезон. Всего вакцинировались уже более 200 тыс. людей.

Гончарук объяснил высокие зарплаты министров США могут урезать военную помощь Ираку
Читать все новости