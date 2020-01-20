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У Києві різко зросла захворюваність на грип

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За минулий тиждень в Києві на грип захворіли понад 9 тисяч осіб

У Києві за третій тиждень 2020 року збільшилася захворюваність на грип та ГРВІ на 35,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, всього за третій тиждень 2020 року були зареєстровані 9176 хворих на грип і ГРВІ.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні, який не вимагає введення додаткових заходів, і нижче базової лінії на 59,5%. Наразі показник захворюваності становить 311", - заявив Поворозник.

У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність зросла на 35,2% - 5349 дітей (зростання на 31,2%), дорослих - 3827 людини (зростання на 41,3%). За цей період було госпіталізовано 141 людина, 115 з яких діти.

"З початку епідемічного сезону в прищепних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я вакцинацією проти грипу охоплено 50734 людини", - повідомив Поворозник.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з початку епідемічного сезону в Україні від грипу померли п'ятеро людей. Серед постраждалих - дві жінки і троє чоловіків. Троє померлих зареєстровано в Житомирській області, по одному в Тернопільській та Запорізькій області.

Також повідомлялося, що з початку нинішнього епідеміологічного сезону щеплення від грипу і ГРВІ зробили більше людей, ніж за весь минулий епідемічний сезон. Всього щеплено вже понад 200 тис. людей.

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