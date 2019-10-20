ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве до утра понедельника ограничат движение по проспекту Победы: схема объезда

Новости » Общество    20.10.2019 - 06:15
В Киеве до утра понедельника ограничат движение по проспекту Победы: схема объезда
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничение вводится в связи с ремонтом Шулявского путепровода

Движение по проспекту Победы автомобильного транспорта планируют ограничить с 7:00 воскресенья, 20 октября, в связи со строительством Шулявского путепровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, перекрытие ориентировочно продлится до утра понедельника, 21 октября.

"В связи со строительством Шулявского путепровода движение по просп. Победы планируют ограничить с 07:00 20 октября", - говорится в сообщении.

В сообщении также приводится схема, как лучше объехать перекрытый участок.

В Киеве до утра понедельника ограничат движение по проспекту Победы: схема объезда

Фото: карта объезда перекрытого участка просп. Победы

Напомним, 15 октября в Киеве также частично ограничивали движение автомобильного транспорта по проспекту Победы в связи с работами по возведению Шулявского путепровода.

14 октября в столице в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский", а также акциями ко Дню защитника Украины перекрывали движение транспорта по центральным улицам города.

В работе столичного метро в воскресенье возможны ограничения В Киеве на выходных перекроют Дарницкую площадь: схема объезда
Новости Украины Киевограничение движенияШулявский путепровод
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь