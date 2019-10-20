В Киеве до утра понедельника ограничат движение по проспекту Победы: схема объезда

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничение вводится в связи с ремонтом Шулявского путепровода

Движение по проспекту Победы автомобильного транспорта планируют ограничить с 7:00 воскресенья, 20 октября, в связи со строительством Шулявского путепровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, перекрытие ориентировочно продлится до утра понедельника, 21 октября.

"В связи со строительством Шулявского путепровода движение по просп. Победы планируют ограничить с 07:00 20 октября", - говорится в сообщении.

В сообщении также приводится схема, как лучше объехать перекрытый участок.

Фото: карта объезда перекрытого участка просп. Победы

Напомним, 15 октября в Киеве также частично ограничивали движение автомобильного транспорта по проспекту Победы в связи с работами по возведению Шулявского путепровода.

14 октября в столице в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский", а также акциями ко Дню защитника Украины перекрывали движение транспорта по центральным улицам города.