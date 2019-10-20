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У Києві до ранку понеділка обмежать рух проспектом Перемоги: схема об'їзду

Новини » Суспільство    20.10.2019 - 06:15
У Києві до ранку понеділка обмежать рух проспектом Перемоги: схема об'їзду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження вводиться у зв'язку з ремонтом Шулявського шляхопроводу

Рух проспектом Перемоги планують обмежити з 7:00 у неділю, 20 жовтня, рух автомобільного транспорту у зв’язку з будівництвом Шулявського шляхопроводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, перекриття орієнтовно триватиме до ранку понеділка, 21 жовтня.

"У зв’язку із будівництвом Шулявського шляхопроводу рух просп. Перемоги планують обмежити з 07:00 20 жовтня", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також надано мапу, як краще об’їхати перекриту ділянку.

У Києві до ранку понеділка обмежать рух проспектом Перемоги: схема об'їзду

Фото: мапа об’їзду перекритої ділянки просп. Перемоги

Нагадаємо, 15 жовтня у Києві також частково обмежували рух автомобільного транспорту проспектом Перемоги у зв'язку з роботами зі зведення Шулявського шляхопроводу.

14 жовтня у столиці у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський", а також акціями до Дня захисника України перекривали рух транспорту центральними вулицями міста.

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Новини України Київограничение движенияШулявський шляхопровід
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