В Киеве до утра 23 марта будет ограничено движение по Южному мосту

Ограничение будет действовать в связи с ремонтом

В Киеве до утра 23 марта 2018 года будет ограничено движение по Южному мосту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"С 21:00 22 марта до 7:00 23 марта частично ограничат движение транспорта по Южному мосту через р. Днепр в направлении ул. Н. Бажана на Надднепрянское шоссе. Ограничение будет действовать в связи с ремонтом деформационного шва", - говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 22 марта 2018 года, будет ограничено движение транспорта по Южному и Северному мостах.

"22 марта 2018 в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта: - с 10.00 час. до 15.00 час. по Южному мосту через р. Днепр в направлении жилого массива Позняки; - с 12.00 час. до 20.00 час. по Северному мосту через р. Днепр в направлении станции метро "Почайная", - сообщали в пресс-службе "Киевавтодора".