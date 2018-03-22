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У Києві до ранку 23 бересня буде обмежено рух Південним мостом

НовиниІнфраструктура    22.03.2018 - 21:01
Фото: Південний міст (photographers.ua)
Фото: Південний міст (photographers.ua)

Обмеження діятиме у зв’язку з ремонтом

У Києві до ранку 23 березня 2018 року буде обмежено рух Південним мостом. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"Із 21:00 22 березня до 7:00 23 березня частково обмежать рух транспорту Південним мостом через р. Дніпро в напрямку з просп. М. Бажана на Наддніпрянське шосе. Обмеження діятиме у зв’язку з ремонтом деформаційного шва", - йдеться у повідомленні.

Водіїв просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 22 березня 2018 року, буде обмежено рух транспорту по Південному та Північному мостах. 

"22 березня 2018 у зв’язку з виконанням ремонтних робіт буде частково обмежено рух транспорту: - з 10.00 год. до 15.00 год. по Південному мосту через р. Дніпро у напрямку житлового масиву Позняки; - з 12.00 год. до 20.00 год. по Північному мосту через р. Дніпро у напрямку станції метро "Почайна", - повідомляли у прес-службі "Київавтодору".

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Теги: КМДА, ограничение движения, Южный мост
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