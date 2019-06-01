В Киеве устроили марш в поддержку политзаключенных

В Киеве начался марш в поддержку украинских политзаключенных в РФ, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Движение началось от парка Шевченка. В марше принимают участие около 500 человек. Они скандируют "Свободу патриотам", "Заключенные Кремля, мы вас не забыли", "Россия - вон из Украины". Они требуют от новой власти освобождения украинских политзаключенных.

Участники марша прошли к зданию Красного креста в Киеве, после чего продолжили движение в сторону Администрации президента Украины.

Также к маршу присоединилась исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая требует, чтобы украинским врачам дали доступ к украинским пленным.

Координатор организации С14, которые устроили акцию, Сергей Мазур заявил, что они надеются на то, что президент Украины сможет увидеть акцию по телевидению.

Фото: марш поддержки политзаключенных (РБК-Украина)

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский встретился с родными украинских пленных. Зеленский сообщил, что последние несколько дней проводил встречи с омбудсменом Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в Трехсторонний контактной группе.