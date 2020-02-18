В Киеве установлен еще один температурный рекорд

В понедельник, 17 февраля, в Киеве был превышен на 0,2 градуса температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в прошлом году. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным наблюдений обсерватории, среднесуточная температура в понедельник составила 4,8 градусов тепла.

"Такая температура по климатической норме соответствует температуре конца марта", - отметили метеорологи.

Как сообщало РБК-Украина, 15 и 17 февраля в Киеве были установлены температурные рекорды, когда ночи были самыми теплыми за 140 лет наблюдений.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории среднемесячная температура января 2020 года в Киеве составила 0,8 градусов тепла, что на 6,4 градусов выше климатической нормы. Нынешний январь занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-3 градуса мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье - 0-3 градусов тепла, что на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений.