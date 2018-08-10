У Києві посилять заходи безпеки 10 і 12 серпня

Заходи безпеки посилили у зв'язку з футбольними матчами

У Києві у зв'язку з футбольними матчами 10 і 12 серпня посилять заходи безпеки біля стадіонів "Динамо" і "Оболонь Арена". Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що у зв'язку з проведенням футбольних матчів близько 260 співробітників поліції і військовослужбовців Національної гвардії України будуть забезпечувати публічну безпеку і правопорядок на прилеглих до стадіонів територіях та зупинках громадського транспорту. Відзначимо, що мова йде про матчі УПЛ 10 серпня між командами "Олімпік" (Донецьк) і "Львів" (Львів) на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського, а також грі першої ліги 12 серпня між "Оболонь-Бровар" (Київ) і "Зіркою" (Кропивницький).

Поліція закликає вболівальників не порушувати громадський порядок і сприяти у забезпеченні правопорядку та безпеки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на трасі Одеса-Київ відкрили новий пост дорожньої патрульної поліції. Тоді ж у поліції зазначили, що в Черкаській області в дорожній патрульній поліції будуть працювати 30 правоохоронців, які будуть заступати на патрулювання траси Київ-Одеса позмінно по 3 екіпажі.