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Интервью

В Киеве на ул. Алматынской до 16 июля закроют движение транспорта

НовостиИнфраструктура    21.06.2018 - 22:31
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Ограничения действуют в связи с капитальным ремонтом

В Киеве на ул. Алматынской с 22 июня до 16 июля закроют движение транспорта. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"С 22 июня до 16 июля в связи с капитальным ремонтом ул. Алматынской будет закрыто движение транспорта от ул. Рогозовской до ул. Макаренко в направлении ул. Пражской", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в Киеве до 30 августа 2018 года будет ограничено движение по мосту Патона.

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Теги публикации: Киев, ограничение движения, ограничение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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