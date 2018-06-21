В Киеве на ул. Алматынской до 16 июля закроют движение транспорта

Ограничения действуют в связи с капитальным ремонтом
В Киеве на ул. Алматынской с 22 июня до 16 июля закроют движение транспорта. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".
"С 22 июня до 16 июля в связи с капитальным ремонтом ул. Алматынской будет закрыто движение транспорта от ул. Рогозовской до ул. Макаренко в направлении ул. Пражской", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Напомним, в Киеве до 30 августа 2018 года будет ограничено движение по мосту Патона.