У Києві на вул. Алматинській до 16 липня закриють рух транспорту

Обмеження діють у зв’язку із капітальним ремонтом

У Києві на вул. Алматинській з 22 червня до 16 липня закриють рух транспорту. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор".

"Із 22 червня до 16 липня у зв’язку із капітальним ремонтом вул. Алматинської буде закрито рух транспорту від вул. Рогозівської до вул. Макаренка у напрямку вул. Празької", - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, у Києві до 30 серпня 2018 року буде обмежено рух по мосту Патона.