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У Києві на вул. Алматинській до 16 липня закриють рух транспорту

НовиниІнфраструктура    21.06.2018 - 22:31
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Обмеження діють у зв’язку із капітальним ремонтом

У Києві на вул. Алматинській з 22 червня до 16 липня закриють рух транспорту. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор".

"Із 22 червня до 16 липня у зв’язку із капітальним ремонтом вул. Алматинської буде закрито рух транспорту від вул. Рогозівської до вул. Макаренка у напрямку вул. Празької", - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, у Києві до 30 серпня 2018 року буде обмежено рух по мосту Патона

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Теги публікації: Київ, ограничение движения, ограничение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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