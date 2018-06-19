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У Києві в центрі ускладнено рух транспорту в зв'язку з мітингом

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 11:31
Фото: перекриття руху в центрі Києва (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: перекриття руху в центрі Києва (kyiv.npu.gov.ua)

У Києві ускладнено рух від Європейської площі у напрямку вулиці Грушевського

У Києві у вівторок, 19 червня, в зв'язку із проведенням масової акції рух в центральній частині столиці частково ускладнено. Про це повідомляє поліція Києва.

"Сьогодні, 19 червня, активісти в урядовому кварталі столиці проводять масову акцію. Через те, що зранку учасники пересувалися по проїжджій частині, рух від Європейської площі у напрямку вулиці Грушевського був дещо ускладнений", - йдеться у повідомленні

На цей час активісти знаходяться на площі Конституції: рух автотранспорту поступово відновлюється.

Нагадаємо, у Києві, від 19 червня 2018 у зв’язку із виконанням робіт із капітального ремонту вулиці Генерала Родимцева буде закрито рух транспорту на ділянці від вулиці Героїв Оборони до вулиці Полковника Затєвахіна.

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Теги публікації: транспорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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