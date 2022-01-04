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В Киеве на Трухановом острове сгорел развлекательный комплекс ЮБК

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Украина, Вторник 04 января 2022 11:36
В Киеве на Трухановом острове сгорел развлекательный комплекс ЮБК
Автор: Александр Белоус

В ночь на вторник, 4 января, на Трухановом острове в Киеве произошел масштабный пожар. Горело деревянное здание площадью 500 кв. м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуаций.

В ГСЧС не уточняют, где именно произошел пожар, но на фото и видео можно увидеть здание развлекательного комплекса ЮБК.

По данным пресс-службы сообщение о пожаре поступило вечером 3 января. По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что огнем охвачено 1-этажное деревянное недействующее здание. В 00:22 пожар был локализован на площади 500 кв. м и в 00:57 - ликвидирован.

На месте происшествия были привлечены 3 единицы основной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители отмечали пресс-службе.

Напомним, за январь-октябрь 2021 года в Украине из-за пожаров погибло 949 человек.

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