У Києві на Трухановому острові згорів розважальний комплекс ЮБК

У ніч на вівторок, 4 січня, на Трухановому острові в Києві сталася масштабна пожежа. Горіла дерев'яна будівля площею 500 кв. м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій .

У ДСНС не уточнюють, де саме відбулася пожежа, але на фото та відео можна побачити будівлю розважального комплексу ЮБК.

За даними прес-служби, повідомлення про пожежу надійшло увечері 3 січня. По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що вогнем охоплена 1-поверхова дерев'яна недіюча будівля. О 00:22 пожежу будо локалізовано на площі 500 кв. м та о 00:57 - ліквідовано.

На місці події було залучено 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу. Жертв та постраждалих немає. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці, зазначили в прес-службі.