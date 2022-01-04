ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві на Трухановому острові згорів розважальний комплекс ЮБК

Новость на русском →
Україна, Вівторок 04 січня 2022 11:36
У Києві на Трухановому острові згорів розважальний комплекс ЮБК
Автор: Олександр Білоус

У ніч на вівторок, 4 січня, на Трухановому острові в Києві сталася масштабна пожежа. Горіла дерев'яна будівля площею 500 кв. м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС не уточнюють, де саме відбулася пожежа, але на фото та відео можна побачити будівлю розважального комплексу ЮБК.

За даними прес-служби, повідомлення про пожежу надійшло увечері 3 січня. По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що вогнем охоплена 1-поверхова дерев'яна недіюча будівля. О 00:22 пожежу будо локалізовано на площі 500 кв. м та о 00:57 - ліквідовано.

На місці події було залучено 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу. Жертв та постраждалих немає. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, за січень-жовтень 2021 року в Україні через пожежі загинуло 949 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа
NEWS
США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico
США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico
DAILY
Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу