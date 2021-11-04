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В Киеве на Троещине сбой в работе транспорта: курсирует без графика

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 09:04
В Киеве на Троещине сбой в работе транспорта: курсирует без графика Фото: в Киеве на Троещине сбой в работе транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Задерживается ряд автобусов и троллейбусов в микрорайоне Троещина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевпастранс.

В частности, задерживается движение:

  • автобусов № 21,73,100,101,114,
  • троллейбусов №29,30,31,47,50,50 к.

Кроме того, задерживается движение автобусов № 21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50 к по проспекту Маяковского - бульваре Перова - проспекте Шухевича.

Как отмечают в Киевпастрансе, причиной скопления автотранспорта. На место вызвана полиция.

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