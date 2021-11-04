В Киеве на Троещине сбой в работе транспорта: курсирует без графика
Фото: в Киеве на Троещине сбой в работе транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Задерживается ряд автобусов и троллейбусов в микрорайоне Троещина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевпастранс.
В частности, задерживается движение:
- автобусов № 21,73,100,101,114,
- троллейбусов №29,30,31,47,50,50 к.
Кроме того, задерживается движение автобусов № 21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50 к по проспекту Маяковского - бульваре Перова - проспекте Шухевича.
Как отмечают в Киевпастрансе, причиной скопления автотранспорта. На место вызвана полиция.