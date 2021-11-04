У Києві на Троєщині збій у роботі транспорту: курсує без графіка
Фото: у Києві на Троєщині збій у роботі транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Затримується низка автобусів та тролейбусів в мікрорайоні Троєщина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київпастранс.
Зокрема, затримується рух:
- автобусів № 21,73,100,101,114,
- тролейбусів №29,30,31,47,50,50к.
Крім того, затримується рух автобусів № 21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к по проспекту Маяковського - бульвару Перова - проспекту Шухевича.
Як зазначають у Київпастрансі, причиною скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.