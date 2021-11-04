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У Києві на Троєщині збій у роботі транспорту: курсує без графіка

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 09:04
У Києві на Троєщині збій у роботі транспорту: курсує без графіка Фото: у Києві на Троєщині збій у роботі транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Затримується низка автобусів та тролейбусів в мікрорайоні Троєщина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київпастранс.

Зокрема, затримується рух:

  • автобусів № 21,73,100,101,114,
  • тролейбусів №29,30,31,47,50,50к.

Крім того, затримується рух автобусів № 21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к по проспекту Маяковського - бульвару Перова - проспекту Шухевича.

Як зазначають у Київпастрансі, причиною скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.

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