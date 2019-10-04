В Киеве на Троещине произошла драка с применением оружия, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Полиция объявила план перехвата

В пятницу вечером, 4 октября, вблизи столичного микрорайона "Троещина" произошла драка с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как отмечается, драка произошла на парковке на улице Закревского. После драки на месте остался один пострадавший, который, получил травму головы и перелом ноги и был госпитализирован. Также были слышны выстрелы.

"По городу введен оперативный план "Сирена" по розыску и задержанию лиц на автомобилях Chevrolet и Volkswagen, которые скрылись с места преступления", - говорится в сообщении.

Щойно на Троєщині, на парковці, що на Закревського, 61/2, відбулася масова бійка. Простим «кулачним» боєм не обійшлося - було чутно постріли. Після всього на місці залишився один потерпілий, якого госпіталізували. Попередній діагноз - травма голови та перелом ноги. По місту введено оперативний план «Сирена» по розшуку та затриманню осіб на автомобілях #Chevrolet (#AA4546HB) та #Volkswagen (#BK4903BC), які втекли з місця злочину. Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 4 жовтня 2019 р.

Напомним, в Полтаве задержали бывшего сержанта полиции, который вместе с другим злоумышленником напал на 17-летнего студента и избил женщину. Суд отправил его в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что в центре столицы произошло ДТП с участием мотоциклиста и легковушки. Водитель в результате столкновения оказался на капоте автомобиля и не смог обойтись без помощи медиков.

Также РБК-Украина сообщало, что в Броварах 26 сентября автомобиль въехал в остановку с людьми. В результате аварии один человек погиб и еще двое были травмированы. Выяснилось, что за рулем автомобиля находился сотрудник полиции охраны Киевской области.