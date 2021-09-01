В Киеве тестируют электронный ученический билет: как его заказать

В Киеве в тестовом режиме работают электронные ученические билеты на общественный транспорт. Ученики столичных школ могут пользоваться билетами старого образца, если родители еще не оформили электронный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Родители или опекуны школьника должны зарегистрироваться и подать заявку на получение электронного ученического билета на портале: scard.kyivcity.gov.ua.
После этого данные, которые родители или опекуны внесут в систему, должен проверить и подтвердить работник школы, и затем заявка будет передана на производство.
Получить готовые электронные билеты ученики смогут в своих школах. Скорость получения билета зависит от того, как быстро школа проверит данные.
По данным КГГА, по состоянию на сегодня было заказано 32037 электронных ученических билетов. Уже половина из них прошли проверки в школах, 8705 уже изготовили, а еще 3520 прямо сейчас изготавливаются.