У Києві тестують електронний учнівський квиток: як його замовити

Як замовити е-квиток для учня

Батьки або опікуни школяра повинні зареєструватися та подати заявку на отримання електронного учнівського квитка на порталі: scard.kyivcity.gov.ua.

Після цього дані, які батьки чи опікуни внесуть в систему, має перевірити та підтвердити працівник школи, і потім заявка буде передана на виробництво.

Отримати готові електронні квитки учні зможуть у своїх школах. Швидкість отримання квитка залежить від того, як швидко школа перевірить дані.

Скільки е-квитків вже замовили

За даними КМДА, станом на сьогодні було замовлено 32037 електронних учнівських квитків. Вже половина з них пройшли перевірки у школах, 8705 вже виготовили, а ще 3520 прямо зараз виготовляються.