RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві тестують електронний учнівський квиток: як його замовити

Автор: Дмитро Левицький

У Києві у тестовому режимі працюють електронні учнівські квитки на громадський транспорт. Учні столичних шкіл можуть користуватися квитками старого зразка, якщо батьки ще не оформили електронний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як замовити е-квиток для учня

Батьки або опікуни школяра повинні зареєструватися та подати заявку на отримання електронного учнівського квитка на порталі: scard.kyivcity.gov.ua.

Після цього дані, які батьки чи опікуни внесуть в систему, має перевірити та підтвердити працівник школи, і потім заявка буде передана на виробництво.

Отримати готові електронні квитки учні зможуть у своїх школах. Швидкість отримання квитка залежить від того, як швидко школа перевірить дані.

Скільки е-квитків вже замовили

За даними КМДА, станом на сьогодні було замовлено 32037 електронних учнівських квитків. Вже половина з них пройшли перевірки у школах, 8705 вже виготовили, а ще 3520 прямо зараз виготовляються.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ