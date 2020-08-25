В Киеве на территории военного колледжа сбили трех курсанток

В Киеве на территории военно-медицинского колледжа мужчина совершил наезд на трех курсанток. С телесными повреждениями пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Предварительно установлено, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле административного здания.

Вследствие происшествия три девушки получили переломы конечностей, их госпитализировали.

Водителя, 1974 года рождения, задержали.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

Напомним, в Одессе на Николаевской дороге произошло тройное ДТП.

Кроме того, в Киеве на Столичном шоссе столкнулись внедорожник и легковой автомобиль; три человека погибли, еще двое получили ранения.