В Киеве на территории Института урологии произошел пожар: эвакуировано более 10 человек

Днем 14 октября в 13:13 в ГСЧС поступила информация о пожаре на улице Винниченко 9А. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что загорелась крыша двухэтажного недействующего здания.

Существовала угроза распространения огня на стоящее рядом 8-этажное здание. На время тушения пожара на безопасное расстояние эвакуировано 15 человек. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 14:14 возгорание локализовано на площади около 500 квадратных метров. Тушение пожара продолжается. Для его ликвидации задействовано 7 единиц техники и 30 сотрудников ГСЧС.

По адресу улица Винниченко 9А расположен Институт урологии НАМН. Пользователи соцсетей опубликовали видео с места пожара. На кадрах видны клубы черного дыма, которые понимаются над зданием учебного учреждения.

Фото: в Киеве на территории института урологии произошел пожар (facebook.com/DSNSKyiv)