RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві на території Інституту урології сталася пожежа: евакуйовано понад 10 осіб

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві в Шевченківському районі на вулиці Винниченка 9А загорілася двоповерхова недіюча будівля. Під час гасіння пожежі на безпечну відстань евакуйовано 15 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу управління ДСНС по Києву.

Вдень 14 жовтня о 13:13 до ДСНС надійшла інформація про пожежу на вулиці Винниченка 9А. прибулі на місце рятувальники виявили, що загорівся дах двоповерхової недіючої будівлі.

Існувала загроза поширення вогню на що стоїть поруч 8-поверхова будівля. На час гасіння пожежі на безпечну відстань евакуйовано 15 осіб. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Станом на 14: 14 загоряння локалізовано на площі близько 500 квадратних метрів. Гасіння пожежі триває. Для його ліквідації задіяно 7 одиниць техніки та 30 співробітників ДСНС.

За адресою вулиця Винниченка 9А розташований Інститут урології НАМН. Користувачі соцмереж опублікували відео з місця пожежі. На кадрах видно клуби чорного диму, які розуміються над будівлею навчального закладу.

Фото: у Києві на території Інституту урології сталася пожежа (facebook.com/DSNSKyiv)

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДСНС