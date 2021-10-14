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У Києві на території Інституту урології сталася пожежа: евакуйовано понад 10 осіб

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Київ, Четвер 14 жовтня 2021 15:15
У Києві на території Інституту урології сталася пожежа: евакуйовано понад 10 осіб Фото: у Києві на території Інституту урології сталася пожежа (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві в Шевченківському районі на вулиці Винниченка 9А загорілася двоповерхова недіюча будівля. Під час гасіння пожежі на безпечну відстань евакуйовано 15 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу управління ДСНС по Києву.

Вдень 14 жовтня о 13:13 до ДСНС надійшла інформація про пожежу на вулиці Винниченка 9А. прибулі на місце рятувальники виявили, що загорівся дах двоповерхової недіючої будівлі.

Існувала загроза поширення вогню на що стоїть поруч 8-поверхова будівля. На час гасіння пожежі на безпечну відстань евакуйовано 15 осіб. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Станом на 14: 14 загоряння локалізовано на площі близько 500 квадратних метрів. Гасіння пожежі триває. Для його ліквідації задіяно 7 одиниць техніки та 30 співробітників ДСНС.

За адресою вулиця Винниченка 9А розташований Інститут урології НАМН. Користувачі соцмереж опублікували відео з місця пожежі. На кадрах видно клуби чорного диму, які розуміються над будівлею навчального закладу.

Фото: у Києві на території Інституту урології сталася пожежа (facebook.com/DSNSKyiv)

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