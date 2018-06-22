Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве в течение мая демонтировали более 1,5 тыс. незаконных рекламных средств

НовостиОбщество    22.06.2018 - 00:56
Иллюстративное фото (twitter.com/abcNewsUkraine)
Иллюстративное фото (twitter.com/abcNewsUkraine)

В Киеве начали действовать новые правила размещения рекламных средств

В Киеве в течение мая был демонтирован 1516 незаконных рекламных средств. Среди них 968 рекламных средств демонтировали их владельцы, говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что в Киеве также продолжается демонтаж так называемых брендмобилей. Сейчас их в черте города осталось около 10.

В КГГА напомнили о новых правилах размещения рекламных средств (касающиеся всех типов рекламы, в том числе и фасадной), где уточнены разрешенные и запрещенные форматы конструкций и их размеры. Количество нулевых зон, где реклама запрещена вовсе, тоже увеличена.

Также отмечается, что рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, размещаться в местах концентрации ДТП и т. п.

"Кроме того, согласно документу, в размещении рекламных конструкций должна использоваться радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 метров в зависимости от их размера: между наименьшими форматами (сити-лайтами) от 40 метров и до 150 метров между большими форматами (билбордами)", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что в Киеве количество наземной рекламы уменьшится до 4390 единиц на всю территорию столицы. Сейчас в городе более 7000 наземных конструкций.

Напомним, недавно Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом в первом чтении законопроект №6738 "О внесении изменений в закон "О культуре" (относительно определения понятие "креативные индустрии"). Так, к ним относится также реклама.

Google вводит правила размещения политической рекламы В Киеве за месяц демонтировали почти 1,4 тыс. незаконных рекламных средств
Теги публикации: реклама  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь