В Киеве в течение мая демонтировали более 1,5 тыс. незаконных рекламных средств

В Киеве начали действовать новые правила размещения рекламных средств

В Киеве в течение мая был демонтирован 1516 незаконных рекламных средств. Среди них 968 рекламных средств демонтировали их владельцы, говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что в Киеве также продолжается демонтаж так называемых брендмобилей. Сейчас их в черте города осталось около 10.

В КГГА напомнили о новых правилах размещения рекламных средств (касающиеся всех типов рекламы, в том числе и фасадной), где уточнены разрешенные и запрещенные форматы конструкций и их размеры. Количество нулевых зон, где реклама запрещена вовсе, тоже увеличена.

Также отмечается, что рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, размещаться в местах концентрации ДТП и т. п.

"Кроме того, согласно документу, в размещении рекламных конструкций должна использоваться радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 метров в зависимости от их размера: между наименьшими форматами (сити-лайтами) от 40 метров и до 150 метров между большими форматами (билбордами)", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что в Киеве количество наземной рекламы уменьшится до 4390 единиц на всю территорию столицы. Сейчас в городе более 7000 наземных конструкций.

Напомним, недавно Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом в первом чтении законопроект №6738 "О внесении изменений в закон "О культуре" (относительно определения понятие "креативные индустрии"). Так, к ним относится также реклама.