У Києві протягом травня демонтували понад 1,5 тис. незаконних рекламних засобів

У Києві почали діяти нові правила розміщення рекламних засобів

У Києві протягом травня було демонтовано 1516 незаконних рекламних засобів. Серед них 968 рекламних засобів демонтували їхні власники, йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що у Києві також продовжується демонтаж так званих брендмобілів. Наразі їх у межах міста залишилось близько 10.

У КМДА нагадали про нові правила розміщення рекламних засобів (стосуються всіх типів реклами, у тому числі й фасадної), де уточнено дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри. Кількість нульових зон, де реклама заборонена зовсім, теж збільшена.

Також зазначається, що рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП тощо.

"Окрім того, згідно із документом, у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими форматами (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими форматами (біл-бордами)", - повідомили в КМДА.

Зазначається, що у Києві кількість наземної реклами зменшиться до 4390 одиниць на всю територію столиці. Наразі у місті понад 7000 наземних конструкцій.

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада України підтримала за основу та в цілому в першому читанні законопроект №6738 "Про внесення змін до закону "Про культуру" (щодо визначення поняття "креативні індустрії"). Так, до них відноситься також реклама.