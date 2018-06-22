Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві протягом травня демонтували понад 1,5 тис. незаконних рекламних засобів

НовиниСуспільство    22.06.2018 - 00:56
Ілюстративне фото (twitter.com/abcNewsUkraine)
Ілюстративне фото (twitter.com/abcNewsUkraine)

У Києві почали діяти нові правила розміщення рекламних засобів

У Києві протягом травня було демонтовано 1516 незаконних рекламних засобів. Серед них 968 рекламних засобів демонтували їхні власники, йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що у Києві також продовжується демонтаж так званих брендмобілів. Наразі їх у межах міста залишилось близько 10.

У КМДА нагадали про нові правила розміщення рекламних засобів (стосуються всіх типів реклами, у тому числі й фасадної), де уточнено дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри. Кількість нульових зон, де реклама заборонена зовсім, теж збільшена.

Також зазначається, що рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП тощо.

"Окрім того, згідно із документом, у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими форматами (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими форматами (біл-бордами)", - повідомили в КМДА.

Зазначається, що у Києві кількість наземної реклами зменшиться до 4390 одиниць на всю територію столиці. Наразі у місті понад 7000 наземних конструкцій.

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада України підтримала за основу та в цілому в першому читанні законопроект №6738 "Про внесення змін до закону "Про культуру" (щодо визначення поняття "креативні індустрії"). Так, до них відноситься також реклама.

Google запроваджує правила розміщення політичної реклами У Києві за місяць демонтували майже 1,4 тис. незаконних рекламних засобів
Теги публікації: реклама  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся