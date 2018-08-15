У Києві протягом двох днів збережеться високий рівень забруднення повітря

Концентрації діоксиду азоту та формальдегіду перевищили допустимі норми

У Києві протягом 15-16 серпня збережеться високий рівень забруднення повітря. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що з 4 серпня в Києві спостерігаються метеорологічні умови, які сприяють нагромадженню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Такі метеорологічні умови (висока температура повітря, сильний вітер і нічні затримуючі шари повітря) утримаються в Києві до 16 серпня.

За даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, 13-14 серпня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5 середньодобових ГДК (гранично допустима концентрація), в районах: площ Бессарабської і Деміївської; вулиці Довженка та проспекту Перемоги. Рівень забруднення формальдегідом досяг 5 - 7,7 середньодобових ГДК, в районах: вулиць Попудренка, Довженка, Каунаської; Оболонського проспектів і Перемоги; бульвару Л. Українки; площ Бессарабської і Деміївської.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві через спеку підвищився рівень забруднення повітря.

Відзначимо, до цього синоптики попереджали про підйом рівня води в річках України.