Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве в течение часа ожидается гроза

НовостиОбщество    14.06.2018 - 21:32
Фото: гроза (УНИАН)
Фото: гроза (УНИАН)

Гроза в Киеве воздержатся также 15 июня

В Киеве в ближайший час с сохранением до конца суток 14 июня, в течение суток 15 июня в столице ожидается гроза. Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр передает КГГА.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 14 июня, в течение суток 15 июня в столице гроза, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также киевлянам в связи со шквалами рекомендуют все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

На улице стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. Также не стоит парковать возле них автомобили.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о дожди и грозы в Украине завтра, 15 июня 2018 года.

Синоптики предупреждают о дождях и грозах в Украине Синоптики предупреждают о грозах на западе Украины
Теги публикации: гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь