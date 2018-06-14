В Киеве в течение часа ожидается гроза

Гроза в Киеве воздержатся также 15 июня

В Киеве в ближайший час с сохранением до конца суток 14 июня, в течение суток 15 июня в столице ожидается гроза. Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр передает КГГА.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 14 июня, в течение суток 15 июня в столице гроза, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также киевлянам в связи со шквалами рекомендуют все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

На улице стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. Также не стоит парковать возле них автомобили.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о дожди и грозы в Украине завтра, 15 июня 2018 года.