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У Києві протягом години очікується гроза

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 21:32
Фото: гроза (УНІАН)
Фото: гроза (УНІАН)

Гроза у Києві утримаються також 15 червня

У Києві в найближчу годину зі збереженням до кінця доби 14 червня, протягом доби 15 червня у столиці очікується гроза. Про це із посиланням на Український гідрометцентр передає КМДА.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 14 червня, протягом доби 15 червня у столиці гроза, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Також киянам у зв’язку зі шквалами рекомендують усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

На вулиці варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев. Також не варто біля них паркувати автомобілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що синоптики попереджають про дощі та грози в Україні завтра, 15 червня 2018 року. 

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Теги публікації: гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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