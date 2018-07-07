В Киеве в связи с реконструкцией Парковой дороги закроют движение транспорта

С 15 июля во время ремонтных работ прямой проезд от ул. Михаила Грушевского к аллее Героев Крут будет закрыт

В Киеве с 15 июля планируется начать работы по реконструкции Парковой дороги. Работы будут выполняться в три этапа с полным закрытием движения на соответствующем участке, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Сообщается, что во время ремонтных работ прямой проезд от ул. Михаила Грушевского к аллее Героев Крут будет невозможен.

При этом в КГГА отметили, что о начале выполнения работ и участок перекрытия движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, в Киеве до 16 июля 2018 года будет временно ограничено движение транспорта на ул. Борщаговской.