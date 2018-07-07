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У Києві у зв'язку з реконструкцією Паркової дороги закриють рух транспорту

НовиниСуспільство    07.07.2018 - 10:15
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 15 липня під час ремонтних робіт прямий проїзд від вул. Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут буде закритий

В Києві з 15 липня планується розпочати роботи з реконструкції Паркової дороги. Роботи будуть виконуватися у три етапи з повним закриттям руху на відповідній ділянці, передає прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КК "Київавтодор".

Повідомляється, що під час ремонтних робіт прямий проїзд від вул. Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут буде неможливий.

При цьому в КМДА зазначили, що про початок виконання робіт та ділянку перекриття руху буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у Києві до 16 липня 2018 року буде тимчасово обмежено рух транспорту на вул. Борщагівській.

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Теги публікації: Київ, транспорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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