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В Киеве священник был задержан за сотрудничество с оккупантами. УПЦ (МП) отрицает его принадлежность

Фото: Задержанный священник (facebook.com/yan.dobronosov)
Автор: Антон Федорцив

Киевские правоохранители задержали священнослужителя Украинской православной церкви (МП) Онуфрия за переписку с российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост в Facebook фотографа Яна Доброносова.

Сторонника оккупантов задержали в собственном доме. Во время обыска в его телефоне была обнаружена переписка с представителями страны-агрессора, в которой обсуждалось будущее наступление врага на Киев.

Впоследствии на задержание отреагировали в УПЦ (МП). Ее синодальный информационно-просветительский отдел отверг принадлежность Онуфрия к церкви. Правда, ссылаясь на информацию Нацполиции о задержании российского диверсанта.

"Киевская Митрополия сообщает, что в штате Украинской Православной Церкви иеромонаха Онуфрия с мирским именем Сергей Тарасов не существует и Украинская Православная Церковь к нему не имеет отношения", – заявили в УПЦ (МП).

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