В Киеве священник был задержан за сотрудничество с оккупантами. УПЦ (МП) отрицает его принадлежность

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост в Facebook фотографа Яна Доброносова.

Сторонника оккупантов задержали в собственном доме. Во время обыска в его телефоне была обнаружена переписка с представителями страны-агрессора, в которой обсуждалось будущее наступление врага на Киев.

Впоследствии на задержание отреагировали в УПЦ (МП). Ее синодальный информационно-просветительский отдел отверг принадлежность Онуфрия к церкви. Правда, ссылаясь на информацию Нацполиции о задержании российского диверсанта.

"Киевская Митрополия сообщает, что в штате Украинской Православной Церкви иеромонаха Онуфрия с мирским именем Сергей Тарасов не существует и Украинская Православная Церковь к нему не имеет отношения", – заявили в УПЦ (МП).