У Києві священика затримали за співпрацю з окупантами. УПЦ (МП) заперечила його приналежність

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис у Facebook фотографа Яна Доброносова.

Прихильника окупантів затримали у власній домівці. Під час обшуку в його телефоні виявили листування з представниками країни-агресора, в якому обговорювався майбутній наступ ворога на Київ.

Згодом на затримання відреагували в УПЦ (МП). Її синодальний інформаційно-просвітницький відділ заперечив приналежність Онуфрія до церкви. Щоправда, з посиланням на інформацію Нацполіції про затримання російського диверсанта.

"Київська Митрополія повідомляє, що у штаті Української Православної Церкви ієромонаха Онуфрія з мирським ім’ям Сергій Тарасов не існує та Українська Православна Церква до нього відношенням не має", – заявили в УПЦ (МП).