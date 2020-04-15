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В Киеве за сутки выявили более 60 новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 12:03
В Киеве за сутки выявили более 60 новых случаев коронавируса
Фото: Виталий Кличко (kievcity.gov.ua)

Всего в столице коронавирусом заболели 612 человек

В Киеве за прошлые сутки коронавирус подтвердили у 61 человека. Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, общее количество зараженных в Киеве достигло 612 человек. Среди инфицированных 26 женщин, 29 мужчин и 6 детей.

"За минувшие сутки коронавирус подтвердили еще в 61 киевлянина. Один случай - летальный. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - сообщил Кличко.

Отметим, за прошлые сутки в Украине зафиксировали антирекорд по количеству заболеваний. За 14 апреля подтвердили 392 новых случая COVID-19. Всего в стране подтверждено 3764 заболеваний.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на данный момент нецелесообразно говорить о выходе из карантина. По его словам, смягчение карантина возможно после того, когда в Украине будет наблюдаться постоянное уменьшение заболеваемости.

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