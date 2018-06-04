Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве на сутки ограничат движение на Северном мосту

НовостиОбщество    04.06.2018 - 13:13
Фото: Северный мост (tov-tob.livejournal.com)
Фото: Северный мост (tov-tob.livejournal.com)

Движение транспорта будет частично ограничено с 21:00 4 июня до 20:00 5 июня

В Киеве с 21:00 4 июня до 20:00 5 июня в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту будет частично ограничено движение транспорта в первой и второй полосах движения в направлении жилого массива Троещина. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве почти на месяц ограничат движение на сьезде с Южного моста на Надднепрянское шоссе. Движение будет ограничено с 11:00 29 мая с 22:00 24 июня в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном сьезде с Южного мостового перехода на Надднепрянское шоссе.

 

Цены на АЗС в Киеве немного снизились   В Киеве 2-4 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности
Теги публикации: Киев, Киев, ограничение движения, мост, КГГА  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top