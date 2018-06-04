В Киеве на сутки ограничат движение на Северном мосту

Движение транспорта будет частично ограничено с 21:00 4 июня до 20:00 5 июня

В Киеве с 21:00 4 июня до 20:00 5 июня в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту будет частично ограничено движение транспорта в первой и второй полосах движения в направлении жилого массива Троещина. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве почти на месяц ограничат движение на сьезде с Южного моста на Надднепрянское шоссе. Движение будет ограничено с 11:00 29 мая с 22:00 24 июня в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном сьезде с Южного мостового перехода на Надднепрянское шоссе.