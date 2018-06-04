У Києві на добу обмежать рух на Північному мосту

Рух транспорту буде частково обмежено з 21:00 4 червня до 20:00 5 червня

У Києві з 21:00 4 червня до 20:00 5 червня у зв’язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на Північному мосту буде частково обмежено рух транспорту у першій та другій смугах руху у напрямку житлового масиву Троєщина. Про це повідомили у КК "Київавтодор", передає прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві майже на місяць обмежать рух на з'їзді з Південного мосту на Наддніпрянське шосе. Рух буде обмежено з 11:00 29 травня з 22:00 24 червня у зв'язку з капітальним ремонтом деформаційних швів на эстакадному з'їзді з Південного мостового переходу на Наддніпрянське шосе.