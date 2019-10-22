В Киеве суд открыл дело об аннулировании лицензии NewsOne

Окружной административный суд Киева открыл производство об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что дело будут рассматривать в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

"Ранее с соответствующим иском в Окружной административный суд города Киев обратился Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. В частности, истец просит суд аннулировать лицензию на вещание, выданную ООО Новости 24 часа (логотип NewsOne)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 2 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Окружной админсуд Киева об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление, которым предложили Раде национальной безопасности и обороны ввести санкции против компаний-владельцев телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Напомним, Нацсовет через суд просила аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne. Ранее в суд поступили иски от "ООО НОВОСТИ 24 ЧАСА" (логотип NewsOne) относительно признания противоправным и отмены решения Нацсовета о назначении внеплановой выездной проверки телеканала на предмет соблюдения требований Закона Украины "Об информации".

Как сообщает РБК-Украина, 26 сентября Нацсовет отказалась продлевать лицензию на цифровое вещание телеканала "112 Украина". Согласно решению, телеканал систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.