В Киеве суд определил наказание мужчине за нападение на полицейского

Событие произошло в апреле этого года

Подольский районный суд города Киева определил наказание мужчине, который набросился на патрульного полицейского. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщают в полиции, происшествие случилось в апреле этого года. Правоохранители получили сообщение, что неизвестный напал на работника полиции.

"Правоохранители, прибывшие на вызов, выяснили: экипаж патрульных остановил автомобиль "Мицубиси" за нарушения правил дорожного движения. Во время общения водитель иномарки вел себя агрессивно, нецензурно ругался и пытался покинуть место происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что догнав правонарушителя, правоохранители попросили его выйти из машины, но мужчина отказался и во время задержания нанес несколько ударов законодателю полиции. Фигурант, которым является 21-летний киевлянин, был задержан и доставлен в управление полиции.

"Приговором Подольского районного суда города Киева правонарушителя за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 ( Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года", - сообщили в отделе.

Напомним, ранее в Нацполиции рассказали о расследовании последних смертельных ДТП, произошедших в Запорожской и Хмельницкой областях.

Кроме того, под Киевом сотрудники полиции в рамках операции "Перевозчик" остановили маршрутку с нетрезвым водителем. На момент задержания пассажиров в салоне не было.