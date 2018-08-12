У Києві суд визначив покарання чоловіку за напад на поліцейського
Подія відбулася у квітні цього року
Подільський районний суд міста Києва визначив покарання чоловіку, який накинувся на патрульного поліцейського. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
Як повідомляють в поліції, подія трапилася в квітні цього року. Правоохоронці отримали повідомлення, що невідомий напав на працівника поліції.
"Правоохоронці, які прибули на виклик, з’ясували: екіпаж патрульних зупинив автомобіль "Мітсубіші" за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування водій іномарки поводив себе агресивно, нецензурно лаявся та намагався залишити місце події", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наздогнавши правопорушника, правоохоронці попросили його вийти з машини, але чоловік відмовився та під час затримання завдав кількох ударів правнику поліції. Фігурант, яким є 21-річний киянин, був затриманий та доставлений до управління поліції.
"Вироком Подільського районного суду міста Києва правопорушника за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 ( Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, засуджено до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном два роки", - повідомили у відділі.
Нагадаємо, раніше в Нацполіції розповіли про розслідування останніх смертельних ДТП, що відбулися в Запорізькій та Хмельницькій областях.
Крім того, під Києвом працівники поліції в рамках операції "Перевізник" зупинили маршрутку з нетверезим водієм. На момент затримання пасажирів в салоні не було.