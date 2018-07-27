В Киеве суд арестовал поляка по подозрению в убийстве украинца

Гражданин Польши зарезал мужчину и ранил ножом женщину в Деснянском районе столицы

Шевченковский районный суд Киева сегодня, 27 июля, арестовал гражданина Польши, которого подозревают в убийстве и покушении на убийство в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Сообщается, что по ходатайству прокуратуры Киева 28-летнему гражданину Польши избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение суд принял в пятницу.

Гражданину Польши сообщено о подозрении в умышленном убийстве, покушении на умышленное убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Напомним, 23 июля прокуратура Киева согласовала сообщение о подозрении гражданину Польши, который зарезал мужчину и ранил ножом женщину в Деснянском районе столицы на улице Гната Хоткевича.

Ранее правоохранителям было установлено, что 23 июля около 3:25 часов гражданин Польши, находясь возле автозаправочной станции по улице Гната Хоткевича в Киеве, заметил незнакомого ему гражданина. В дальнейшем, иностранец по неизвестным причинам напал на прохожего и нанес ему многочисленные удары ножом, от которых последний вскоре скончался в больнице. После этого, примерно в 4:30 часов, находясь по улице Двинской, злоумышленник заметил пожилую женщину и бросился к ней с ножом, нанес ей многочисленные ножевые ранения. Кроме этого, при задержании злоумышленник оказал сопротивление полицейским, угрожая им ножом, в результате чего правоохранители были вынуждены применить огнестрельное оружие.