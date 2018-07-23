Прокуратура согласовала подозрение иностранцу, который зарезал мужчину в Киеве

Гражданин Польши зарезал мужчину и ранил ножом женщину в Деснянском районе Киева

Прокуратура Киева согласовала сообщение о подозрении гражданину Польши, который зарезал мужчину и ранил ножом женщину в Деснянском районе столицы на улице Гната Хоткевича. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Facebook.

Сообщается, что прокуратура Киева согласовала сообщение о подозрении 28-летнему гражданину Польши по факту умышленного убийства одного человека и покушения на убийство другого.

Правоохранителям установлено, что 23 июля около 3:25 часов гражданин Польши, находясь возле автозаправочной станции по улице Гната Хоткевича в Киеве, заметил незнакомого ему гражданина. В дальнейшем, иностранец по неизвестным причинам напал на прохожего и нанес ему многочисленные удары ножом, от которых последний вскоре скончался в больнице. После этого, примерно в 4:30 часов, находясь по улице Двинской, злоумышленник заметил пожилую женщину и бросился к ней с ножом, нанес ей многочисленные ножевые ранения.

Кроме этого, при задержании злоумышленник оказал сопротивление полицейским, угрожая им ножом, в результате чего правоохранители были вынуждены применить огнестрельное оружие.

Отметим, что иностранец задержан, ему оказывается медицинская помощь в связи с полученными огнестрельными ранениями из табельного оружия полицейских. Решается вопрос об избрании последнем меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, по факту убийства и нанесения ножевых ранений в отношении гражданина Польши следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 15 в. 115 (покушение на убийство), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка) Уголовного кодекса.