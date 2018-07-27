У Києві суд заарештував поляка за підозрою у вбивстві українця

Громадянин Польщі вбив чоловіка та поранив ножем жінку в Деснянському районі столиці

Шевченківський районний суд Києва сьогодні, 27 липня, заарештував громадянина Польщі, якого підозрюють у вбивстві та замаху на вбивство в Києві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва.

Повідомляється, що за клопотанням прокуратури Києва 28-річному громадянину Польщі обраний безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Відповідне рішення суд прийняв у п'ятницю.

Громадянину Польщі повідомлено про підозру у навмисному вбивстві, замаху на умисне вбивство, посягання на життя співробітника правоохоронного органу.

Нагадаємо, 23 липня прокуратура Києва узгодила повідомлення про підозру громадянину Польщі, який вбив чоловіка та поранив ножем жінку в Деснянському районі столиці на вулиці Гната Хоткевича.

Раніше правоохоронцям було встановлено, що 23 липня близько 3:25 годин громадянин Польщі, перебуваючи біля автозаправної станції по вулиці Гната Хоткевича в Києві, помітив незнайомого йому громадянина. Надалі, іноземець з невідомих причин напав на перехожого і завдав йому численні удари ножем, від яких останній незабаром помер у лікарні. Після цього, приблизно в 4:30 годин, перебуваючи по вулиці Двінській, зловмисник помітив літню жінку і кинувся до неї з ножем, завдав їй численні ножові поранення. Крім цього, при затриманні зловмисник чинив опір поліцейським, погрожуючи їм ножем, в результаті чого правоохоронці були вимушені застосувати вогнепальну зброю.