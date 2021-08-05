В Киеве в субботу частично ограничат движение на Крещатике

Ограничение движение на Крещатике будет действовать с 8:00 до 17:00.

В КГГА отметили, что на Крещатике будут выполнять текущий ремонт покрытия. Работы будут проводиться на участке от улицы Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни.

"Работы выполнят в выходной, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.