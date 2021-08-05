В Киеве в субботу частично ограничат движение на Крещатике

В субботу, 7 августа, в Киеве частично ограничат движение на центральной улице - Крещатике. Ограничения будут введены в связи с проведением ремонтных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Ограничение движение на Крещатике будет действовать с 8:00 до 17:00.
В КГГА отметили, что на Крещатике будут выполнять текущий ремонт покрытия. Работы будут проводиться на участке от улицы Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни.
"Работы выполнят в выходной, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.