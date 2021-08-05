У Києві в суботу частково обмежать рух на Хрещатику

Обмеження рух на Хрещатику діятиме з 8: 00 до 17: 00.

У КМДА зазначили, що на Хрещатику виконуватимуть поточний ремонт покриття. Роботи проводитимуться на ділянці від вулиці Прорізної до Алеї Героїв Небесної Сотні.

"Роботи виконають у вихідний, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.