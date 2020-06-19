В Киеве стычки с полицией из-за строительства моста на Троещину. Что известно

На Русановских садах уже почти неделю продолжается противостояние местных жителей с правоохранителями. Десятки полицейских, в том числе спецназовцев, пытаются проложить дорогу для техники, которая привлечена для строительства Подольского мостового перехода, в народе - моста на Троещину. РБК-Украина разбиралось в ситуации.

Что говорят в КГГА?

Представители столичной власти уверяют, что группа активистов общественной организации "Русановский массив" действует в собственных интересах. Мол, местные жители пренебрегают интересами киевлян, сопротивляясь строительству моста.

Фото: вид на строительство моста на Троещину (facebook.com/bbshevch)

Заместитель директора по строительству КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" Александр Здольник рассказал РБК-Украина, что ул. Центральная Садовая, которую блокируют активисты, принадлежит к автомагистрали районного значения. Соответственно, она не является частной собственностью и тяжеловесная техника может по ней двигаться.

"Между жителями Русановских садов и заказчиком строительства был оформлен меморандум о сотрудничестве, согласно которому жители Русановских садов обязуются не препятствовать строительству Подольского мостового перехода. На сегодняшний день выполнено дважды ямочный ремонт указанных улиц после первого проезда техники, которая двигалась в направлении объекта строительства. А после второго проезда движение по улице Центральная Садовая было заблокировано протестующими", - рассказал чиновник.

Кроме того, активисты требуют, чтобы Подольский мостовой переход был спроектирован с учетом их требований. Некоторые пожелания, которые можно было внести в проектную документацию, были учтены.

"Активисты не выполняют законных требований заказчика по поводу выполнения пунктов меморандума. Используя средства сопротивления строительству Подольского мостового перехода, активисты привлекают к таким забастовкам женщин и детей, что может быть опасным", - сообщил Здольник.

Что говорят активисты?

Главное послание, которое пытаются донести протестующие - люди не против моста на Троещину, люди против строительства съезда с моста на главную улицу Русановских садов. По проекту перехода, на Центральную Садовую должен выходить один из съездов, еще один съезд планируют построить на урочище Горбачиха. Дачники говорят: стройте мост, съезды на Сады строить не нужно.

Местные жители также требуют, чтобы строительная техника двигалась специально созданной подъездной дорогой, а не Центральной Садовой, которую они сами удерживали. Раньше техника ездила через Труханов остров, однако на уровне города было принято решение об ограничении движения грузового транспорта по территории острова.

По мнению дачников, местная власть не имеет права распоряжаться этой дорогой, поскольку всегда отказывалась от нее, когда речь заходила о ремонте. А поскольку мэр Киева Виталий Кличко планирует достроить мостовой переход до конца текущего года, нужно, чтобы строительная техника двигалась по Центральной Садовой чуть ли не круглосуточно.

Что говорят в полиции?

В полиции Киева РБК-Украина рассказали, что сегодняшние противостояния произошли после перекрытия дороги местными.

"Во время проезда транспорта между местными жителями и правоохранителями возникла потасовка, на 7 наиболее активных участников патрульные составили админматериалы по ст. 127 Кодекса об административных правонарушениях, это нарушение правил дорожного движения пешеходами. С ними пообщались и отпустили", - сообщила пресс-офицер Днепровского района Анна Шевчук.

По ее словам, сегодня задержаний не было, в отличие от субботней акции протеста - 13 июня полиция задержала четырех человек, после проведения необходимых действий людей отпустили.