В Киеве строительный кран упал на дорогу и повредил автомобиль

В Киеве строительный кран упал стрелой на дорогу. Происшествие произошло на улице Мишуги.

Об этом сообщает Киевская горадминистрация.

В результате инцидента никто не пострадал, но был поврежден автомобиль Mitsubishi. Также часть улицы была залита бетоном.

На месте работают следователи и спасатели. Из-за работ движение по улице Мишуги перекрыто.

Схемы объезда:

- просп. Григоренко - просп. Бажана - ул. Руденко;

- ул. Мишуги - ул. Руденко - ул. Крушельницькой - просп. Григоренко.

Напомним, что сегодня в Киеве произошло лобовое столкновение маршрутки и легкового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди.

Также, 30 октября вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП. Водитель внедорожника Land Rover, потеряв контроль за управлением автомобилем, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости и совершил наезд на людей, находившихся возле остановки общественного транспорта.