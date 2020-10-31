В Киеве строительный кран упал на дорогу и повредил автомобиль

В Киеве строительный кран упал стрелой на дорогу. Происшествие произошло на улице Мишуги.
Об этом сообщает Киевская горадминистрация.
В результате инцидента никто не пострадал, но был поврежден автомобиль Mitsubishi. Также часть улицы была залита бетоном.
На месте работают следователи и спасатели. Из-за работ движение по улице Мишуги перекрыто.
Схемы объезда:
- просп. Григоренко - просп. Бажана - ул. Руденко;
- ул. Мишуги - ул. Руденко - ул. Крушельницькой - просп. Григоренко.
Напомним, что сегодня в Киеве произошло лобовое столкновение маршрутки и легкового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди.
Также, 30 октября вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП. Водитель внедорожника Land Rover, потеряв контроль за управлением автомобилем, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости и совершил наезд на людей, находившихся возле остановки общественного транспорта.