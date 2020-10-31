ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві впав будівельний кран, рух на ділянці перекрито

Автор: Роман Тверденко

У Києві будівельний кран впав стрілою на дорогу. Пригода сталася на вулиці Мишуги.

Про це повідомляє Київська міськадміністрація.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, але був пошкоджений автомобіль Mitsubishi. Також частина вулиці була залита бетоном.

На місці працюють слідчі і рятувальники. Через робіт рух по вулиці Мишуги перекрито.

Популярні новини

Схеми об'їзду:

- просп. Григоренка - просп. Бажана - вул. Руденко;

- вул. Мишуги - вул. Руденко - вул. Крушельницької - просп. Григоренка.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві сталося лобове зіткнення маршрутки і легкового автомобіля. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали люди.

Також, 30 жовтня, ввечері в Києві на Майдані незалежності відбулося масштабне ДТП. Водій позашляховика Land Rover, втративши контроль за керуванням автомобілем, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності та скоїв наїзд на людей, які перебували біля зупинки громадського транспорту.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київ