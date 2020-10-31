У Києві впав будівельний кран, рух на ділянці перекрито

У Києві будівельний кран впав стрілою на дорогу. Пригода сталася на вулиці Мишуги.

Про це повідомляє Київська міськадміністрація.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, але був пошкоджений автомобіль Mitsubishi. Також частина вулиці була залита бетоном.

На місці працюють слідчі і рятувальники. Через робіт рух по вулиці Мишуги перекрито.

Схеми об'їзду:

- просп. Григоренка - просп. Бажана - вул. Руденко;

- вул. Мишуги - вул. Руденко - вул. Крушельницької - просп. Григоренка.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві сталося лобове зіткнення маршрутки і легкового автомобіля. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали люди.

Також, 30 жовтня, ввечері в Києві на Майдані незалежності відбулося масштабне ДТП. Водій позашляховика Land Rover, втративши контроль за керуванням автомобілем, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності та скоїв наїзд на людей, які перебували біля зупинки громадського транспорту.