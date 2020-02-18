В Киеве столкнулись три автомобиля такси, есть пострадавший

Поздним вечером понедельника, 17 февраля, на бульваре Дружбы народов в Киеве столкнулись сразу четыре автомобиля, три из которых принадлежат разным службам такси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Автомобили служб такси Bolt, Uber и Uklon выстроились в ряд на светофоре возле PecherSky. Пока водители ожидали зеленого сигнала светофора в них влетел Audi, в результате чего машини столкнулись. У водителя Audi обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Фото: место события (kiev.informator.ua)

На место прибыли патрульные, которые заподозрили водителя Audi в употреблении алкоголя перед тем, как сесть за руль. Он пожаловался на плохое самочувствие и тест на драгер проходил уже в карете "скорой".

"В ДТП пострадал лишь сам вероятный виновник. Он прихрамывал, но госпитализации не потребовал. Водители и пассажиры трех служб такси отделались легким испугом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье, 16 февраля, в Днепре при побеге от правоохранителей водитель сбил трех человек на пешеходном переходе.

РБК-Украина писало, что в городе Бровары Киевской области пьяный полицейский сбил двух людей, один умер.