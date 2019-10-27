В Киеве столкнулись два такси, есть пострадавшие

В ночь на 27 октября, в Дарницком районе столицы на Харьковском шоссе произошла дорожно-транспортное происшествие (ДТП), пострадали четверо человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Как отмечается, столкнулись такси ZAZ Vida и Skoda Fabia, в котороых были пассажиры.

"ZAZ ехал по Харьковскому шоссе со стороны станции метро "Бориспольская". В этот момент на перекрестке с улицей Брацлавской Skoda, которая двигалась в противоположном направлении, начала поворачивать налево, где и произошло столкновение", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших - водитель и женщина пассажир из Fabia, а также мужчина с женщиной - пассажиры Vida.

Стоит отметить, что два автомобиля ехали на зеленый сигнал светофора. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности аварии устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли 3 человека, среди жертв был ребенок.

Также РБК-Украина писало, что в Черниговской области полицейский устроил аварию, в которой пострадали трое человек.